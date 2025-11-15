Video
Nhóm nam sinh gặp nạn vì lao xe vào nhau

Hai học sinh chở nhau bằng xe đạp lao nhanh ra đường khiến một nam sinh khác điều khiển xe máy điện không kịp tránh, dẫn đến tình huống va chạm khiến cả ba bị ngã ra đường.
