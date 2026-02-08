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Nhóm công nhân hốt hoảng bỏ chạy khi xảy ra lở đất kinh hoàng

Camera hành trình bên trong một chiếc xe tải đã ghi lại được khoảnh khắc một vụ lở đất kinh hoàng xảy ra tại mỏ khai thác niken ở tỉnh Bắc Maluku, Indonesia.
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