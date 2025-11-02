Video
video cùng chuyên mục

Nhóm công nhân đào trúng trăn cỡ lớn khi đang làm đường

Một nhóm công nhân trong khi đang đào đất để làm đường xuyên qua một khu rừng tại tỉnh Jambi (Indonesia), đã rất kinh hãi khi máy xúc đào trúng một con trăn cỡ lớn.
Đọc thêm : Nổi bật tuần qua: Hổ dữ bất ngờ lao ra từ bụi rậm, đe dọa người đi đường