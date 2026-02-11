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Nhờ tấm lòng của bạn đọc, bà con xã nghèo vùng biên Sơn La an tâm đón Tết

Chương trình Tết Nhân ái 2026 của báo Dân trí tại xã Yên Sơn đã giúp cái Tết của đồng bào dân tộc thiểu số vùng biên Sơn La bớt khó khăn, thêm đủ đầy.
Đọc thêm : Nhờ tấm lòng của bạn đọc, bà con xã nghèo vùng biên Sơn La an tâm đón Tết