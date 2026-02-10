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Nhiều VĐV bị vỡ huy chương

Ban tổ chức Olympic mùa Đông 2026 diễn ra ở Milan (Italy) đã mở cuộc điều tra sau khi hàng loạt vận động viên (VĐV) phát hiện huy chương bị nứt, vỡ hoặc bung khỏi dây đeo.
Đọc thêm : Sự cố trớ trêu về huy chương Olympic, ban tổ chức vào cuộc điều tra