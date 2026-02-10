Sự cố trớ trêu về huy chương Olympic, ban tổ chức vào cuộc điều tra

Dường như mỗi kỳ Olympic đều khó tránh khỏi những câu chuyện xoay quanh… huy chương của các VĐV. Sau sự cố huy chương bị xỉn màu và xuống cấp tại Olympic mùa hè Paris 2024, Olympic mùa đông Milan Cortina 2026 nay tiếp tục đối mặt với rắc rối tương tự khi nhiều huy chương bị bung, vỡ chỉ ít giờ sau lễ trao giải.

VĐV trượt tuyết người Mỹ, Breezy Johnson, khoe tấm huy chương vàng bị hỏng (Ảnh: Sky Sports).

Vấn đề lần đầu được chú ý gần như ngay sau khi nội dung trượt tuyết đổ đèo nữ khép lại. Khi đó, phần lớn sự quan tâm của dư luận đổ dồn vào tình trạng của Lindsey Vonn sau cú ngã nghiêm trọng, thay vì chiến thắng của đồng đội cô là Breezy Johnson.

Tuy nhiên, chính Johnson đã khiến ban tổ chức phải chú ý khi tiết lộ trong buổi họp báo, không lâu sau lúc nhận huy chương, rằng tấm HCV của cô đã bắt đầu gặp trục trặc.

Johnson mô tả: “Đây là huy chương, đây là dải ruy băng, còn đây là mảnh nhỏ đáng lẽ phải gắn vào ruy băng để giữ huy chương. Đúng vậy, nó đã bung ra.”

Nữ VĐV người Mỹ nói thêm: “Đừng nhảy nhót khi đeo huy chương. Tôi đã nhảy lên vì quá phấn khích và nó bị gãy. Không phải là hỏng nặng, nhưng rõ ràng là đã bị vỡ”.

Đồng đội của Johnson trong màu áo tuyển Mỹ, Alysa Liu, cũng gặp phải sự cố tương tự. Theo tìm hiểu, cả hai VĐV hiện đã được cấp huy chương thay thế, với hy vọng các tấm huy chương mới sẽ không gặp vấn đề tương tự.

Nguyên nhân ban đầu được cho là xuất phát từ phần ruy băng nối với thân huy chương bằng kim loại, bộ phận này dễ bị gãy hoặc bung chốt. Không chỉ các VĐV Mỹ gặp rắc rối, đội tuyển Đức cũng được xác nhận đã trải qua tình huống tương tự.

Nhiều VĐV bị vỡ huy chương

VĐV biathlon (hai môn phối hợp) Justus Strelow phát hiện chốt khóa nối ruy băng với huy chương của anh bị bung ra ngay trong lúc đang ăn mừng thành tích đạt được.

Trước những phản ánh ngày càng nhiều, ban tổ chức Olympic Milan Cortina khẳng định đã nắm rõ sự việc. Phát biểu tại trụ sở ở Milan, ông Andrea Francisi, đại diện Ủy ban tổ chức, cho biết: “Chúng tôi hoàn toàn nhận thức được tình hình và đang điều tra kỹ lưỡng nguyên nhân cụ thể. Tất cả đều đã thấy những hình ảnh được lan truyền.

Chúng tôi sẽ dành sự quan tâm tối đa cho chất lượng huy chương, bởi đây là khoảnh khắc vô cùng quan trọng đối với các vận động viên, và mọi thứ cần phải hoàn hảo khi huy chương được trao”.

Đây là rắc rối mà ban tổ chức Milan Cortina chắc chắn không mong muốn, đặc biệt trong bối cảnh Olympic Paris 2024 từng gây xôn xao khi hàng loạt huy chương bị đổi màu chỉ sau thời gian ngắn sử dụng. Khi đó, Xưởng đúc tiền Pháp đã sản xuất khoảng 5.000 huy chương và đến nay hơn 200 VĐV đã phải trả lại huy chương cũ để nhận bản thay thế.