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Nhiều người rủ nhau mang trứng ra giữa trời nắng rán

Hàng trăm video ghi lại cảnh người dân mang chảo ra giữa trưa nắng gắt để “rán trứng” được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội, thu hút sự tò mò của nhiều người.
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