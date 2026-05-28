Đua nhau rán trứng dưới nắng 40 độ C, đập 3 quả không chín như trên mạng

Người Hà Nội mang chảo ra đường rán trứng

Những ngày cuối tháng 5, Hà Nội bước vào đợt nắng nóng gay gắt, nhiệt độ ngoài trời nhiều thời điểm vượt ngưỡng 40 độ C. Cái nóng hầm hập khiến mạng xã hội xuất hiện hàng loạt video ghi lại cảnh người dân mang chảo ra giữa trời nắng để… rán trứng.

Trong nhiều clip lan truyền trên mạng xã hội, chỉ cần đặt chảo dưới nắng vài chục phút rồi đập trứng vào, lòng trắng lập tức chuyển màu, dầu ăn sôi lách tách như đang đặt trên bếp ga, khiến không ít người tò mò làm theo để kiểm chứng.

Nhiều người rủ nhau mang trứng ra giữa trời nắng rán

“Tôi thấy trên mạng có nhiều clip rán trứng ngoài trời nắng nên cũng tò mò thử xem có thật không”, chị Mai Anh (31 tuổi, Hà Nội) chia sẻ.

Khoảng 12h, chị mang một chiếc chảo chống dính lên sân thượng đặt giữa nắng rồi quay vào nhà, hẹn đồng hồ chờ một tiếng. Khi báo thức vang lên, chị cầm theo chân máy và một quả trứng gà lên tầng thượng với hy vọng ghi lại cảnh “trứng chín ngoài trời” như những video đang lan truyền trên mạng xã hội.

Sau khi chọn góc quay và kiểm tra thấy mặt chảo khá nóng, chị đập trứng vào chảo. Tuy nhiên, trái với kỳ vọng, lòng trắng không chuyển màu hay chín ngay như trong clip trên mạng. Chị tiếp tục để nguyên chiếc chảo ngoài nắng rồi quay vào nhà ngồi chờ.

Khoảng 20 phút sau quay lại kiểm tra, phần lòng trắng dính sát thành chảo có hơi khô lại, nhưng phần trứng bên dưới vẫn gần như còn sống. Chán nản, kèm nắng gắt chị đành mang chảo và trứng về nhà đặt lên bếp rán.

Quả trứng của chị Mai Anh vẫn sống nguyên khi đập vào, dù đã phơi chảo 1 tiếng giữa trưa nắng gắt (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

“Không biết do hôm nay trời không nóng bằng mấy hôm trước hay tôi làm sai ở đâu, nhưng chờ mãi trứng cũng không chín như trên mạng. Để lâu chỉ thấy ấm lên chứ không thể chín được”, chị Mai Anh nói.

Không chỉ chị Mai Anh, chị Phạm Thị Quế Hằng (quê Hà Tĩnh hiện sống tại Hà Nội) cho biết, sau khi xem hàng loạt video “rán trứng ngoài trời 40 độ” trên mạng xã hội, chị cũng tò mò làm thử để kiểm chứng.

Theo chị Hằng, từ 9h chị đã mang chảo ra phơi giữa trời nắng gắt và để liên tục suốt nhiều giờ. Đến khoảng 14h, chị đập trứng vào chảo với hy vọng có thể thấy cảnh “xèo xèo” như trên mạng. Tuy nhiên, kết quả lại hoàn toàn khác mong đợi.

“Chảo tôi để ngoài nắng suốt 8 tiếng nhưng khi đập trứng vào thì trứng vẫn sống nguyên, không hề chín như trên clip. Ngồi đợi mãi vẫn tưởng mình đang… ấp trứng”, chị Hằng hài hước kể và cho biết đã lãng phí tới 3 quả trứng.

Người phụ nữ này cũng bật cười cho biết trước đó nhiều video trên mạng khẳng định chỉ cần để chảo ngoài nắng khoảng 30 phút là có thể rán chín trứng để ăn.

“Tôi cẩn thận để mấy tiếng nhưng chẳng có quả trứng nào chín cả”, chị nói vui.

Chị Hằng thử rán trứng bằng chảo phơi ngoài nắng (Ảnh: Facebook Quế Hằng).

Sự thật phía sau video rán trứng triệu view

Anh Phạm Đông (32 tuổi, Cầu Giấy) cũng thử làm theo sau khi xem một video thu hút hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội.

“Trong clip, có người ta đổ chút dầu vào chảo phơi ngoài nắng rồi đập trứng vào, thấy sôi xèo xèo như đang bật bếp thật. Tôi thử giữa trưa, mặt chảo sờ vào nóng nhưng dầu không hề sôi, trứng cũng chẳng chín”, anh kể.

Theo anh Đông, nhiều video trên mạng có thể đã sử dụng thêm nguồn nhiệt khác như làm nóng chảo trên bếp từ trước rồi mang ra nắng đập trứng mới có được hiệu ứng như vậy.

"Đúng là trời Hà Nội rất nóng, đứng ngoài vài phút đã thấy bỏng rát da, nhưng để trứng chín ngay lập tức thì khó xảy ra”, anh Đông nói.

Phóng viên Dân trí đã thử nghiệm rán trứng dưới trời nắng, hình ảnh trứng chỉ sệt lại (Ảnh: Trần Thành Công).

Trước đó, phóng viên Dân trí cũng đã thử rán trứng ngoài trời. Sau 30 phút, dù nhiệt độ ngoài đường trên 50 độ C nhưng trứng chỉ chuyển sang màu vàng sẫm, chứ không chín hoàn toàn như rán trên chảo.

Anh Nguyễn Hiếu, đầu bếp một quán ăn tại Mễ Trì, có 12 năm kinh nghiệm trong nghề bếp ở Hà Nội, cho biết, để rán chín trứng nhanh, nhiệt độ mặt chảo thường cần đạt khoảng hơn 100 độ C.

“Lòng trắng trứng bắt đầu đông lại ở khoảng 60-65 độ C, lòng đỏ khoảng 65-70 độ C. Tuy nhiên để rán chín nhanh, tạo độ săn và bề mặt vàng đẹp thì nhiệt độ mặt chảo phải cao hơn rất nhiều”, anh nói.

Dù phơi chảo hàng tiếng đồng hồ dưới trời nắng gắt, song khi đập trứng vào không hề chín ngay lập tức như một số video trên mạng xã hội (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Theo đầu bếp này, trong điều kiện nắng nóng gay gắt, đặc biệt khi dùng chảo kim loại màu tối đặt trực tiếp dưới ánh nắng, bề mặt chảo có thể nóng lên đáng kể. Tuy nhiên việc làm trứng chín như trong một số video là điều khó xảy ra.

“Nhiệt độ không khí ngoài trời 40 độ C không đồng nghĩa mặt chảo đạt hơn 100 độ C. Có thể lòng trắng se nhẹ hoặc hơi chín ở lớp rất mỏng, nhưng để dầu sôi mạnh hay đập vào chảo lòng trắng chín ngay, lòng đỏ se lại thì gần như không thể nếu chỉ nhờ ánh nắng tự nhiên”, anh đánh giá.

Trứng chín ngoài trời có nên ăn?

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, không nên ăn trứng rán ngoài trời dưới nắng vì tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Nhiệt độ ngoài trời thường không ổn định và khó đạt mức đủ cao như khi nấu trên bếp. Ngoài ra, khi đặt chảo ngoài đường, trên nắp capo xe hay vỉa hè, trứng dễ dính bụi bẩn, vi khuẩn, khí thải, côn trùng… người ăn dễ có nguy cơ nhiễm khuẩn, rối loạn tiêu hoá.

Nền nhiệt ngoài trời cao kéo dài có thể làm tăng nguy cơ say nắng, sốc nhiệt, đặc biệt với người người già và trẻ nhỏ.

Những ngày nắng nóng cao điểm, người dân được khuyến cáo hạn chế ra ngoài trong khung giờ từ 10h đến 17h, bổ sung đủ nước, mặc quần áo thoáng mát và theo dõi các dấu hiệu bất thường của cơ thể như chóng mặt, đau đầu, buồn nôn hay kiệt sức để tránh nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe.

Những ngày qua, Hà Nội và nhiều tỉnh miền Bắc đang trải qua đợt nắng nóng đặc biệt gay gắt. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực đồng bằng Bắc Bộ có nơi ghi nhận nhiệt độ trên 40 độ C, riêng trạm Láng (Hà Nội) ghi nhận mức 40,7 độ C.