Đoạn đường Nguyễn Hoành Từ (Hà Tĩnh) còn dang dở gần 100m vì vướng giải phóng mặt bằng. Nhiều người đi qua đây ngã dúi dụi vì đường chưa rải thảm, đá dăm trơn trượt, đầy ổ gà.