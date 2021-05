Nhiều khu vực thuộc rốn lũ Hưng Nguyên (Nghệ An) đang bị cô lập

Mặc dù mực nước trên sông Lam đã xuống mức 5,2m, dưới mức báo động I gần 0,2m nhưng một số khu vực hạ nguồn sông Lam vẫn đang bị chia cắt. Do đã được chuẩn bị từ trước, cuộc sống của người dân vùng rốn lũ Hưng Nguyên không có nhiều biến động so với ngày thường. Theo thống kê của UBND huyện Hưng Nguyên (Nghệ An), tính đến sáng ngày 18/10, trên địa bàn huyện có 1 người tử vong do đuối nước (anh Nguyễn Văn Ngọc, trú xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên). Mưa lũ đã làm mất trắng 155 ha lúa mùa, 65 ha bí xanh, 650 ha thủy sản, 150 ha ngô, 5 ha cam bị ngập nặng có nguy cơ hư hỏng, 3.500 con gia cầm bị cuốn trôi. Tại xã Hưng Yên Nam, 200m núi nằm trên đầu 30 hộ dân có nguy cơ sạt lở, gây nguy hiểm cho cuộc sống của người dân. Nhiều công trình giao thông bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Hiện vẫn đang còn 9 xóm thuộc 3 xã (Hưng Lam, Hưng Lĩnh, Hưng Nhân) bị cô lập…