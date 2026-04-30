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Nhật Bản: Cây cầu như dựng đứng lên trời khiến tài xế ám ảnh

Cây cầu Eshima Ohashi ở Nhật Bản sở hữu độ dốc ấn tượng đến mức nhiều tài xế thừa nhận cảm thấy ám ảnh khi nhìn thấy.
Đọc thêm : Sự thật về cây cầu dựng đứng như lên trời khiến tài xế ám ảnh ở Nhật Bản