Sự thật về cây cầu dựng đứng như lên trời khiến tài xế ám ảnh ở Nhật Bản

Cầu Eshima Ohashi, thường được gọi là “cầu tàu lượn siêu tốc”, nối liền thành phố Matsue (tỉnh Shimane) với thành phố Sakaiminato (tỉnh Tottori) của Nhật Bản. Công trình trị đặc biệt này mỗi ngày phục vụ hàng chục nghìn lượt phương tiện qua lại.

Từ một số góc chụp nhất định, cây cầu trông gần như dựng đứng, tạo cảm giác các phương tiện đang leo lên một con dốc. Chính hiệu ứng thị giác này đã khiến nhiều hình ảnh, video về cây cầu lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Thực tế, cầu dài khoảng 1,8km, cao 45m khi bắc qua hồ Nakaumi. Công trình được xây dựng trong giai đoạn 1997-2004, thay thế cây cầu nâng cũ vốn tồn tại nhiều bất cập. Cầu có độ cao lớn để tàu thuyền có thể di chuyển bên dưới.

Nhật Bản: Cây cầu như dựng đứng lên trời khiến tài xế ám ảnh (Nguồn: Thetravellingfriends).

Trước đây, cây cầu cũ chỉ đáp ứng khoảng 4.000 lượt phương tiện mỗi ngày, trong khi hiện nay lưu lượng đã tăng lên gần 15.000 lượt trong 24 giờ. Ngoài ra, mỗi khi tàu thuyền đi qua, cầu cũ phải tạm dừng hoạt động khoảng 8 phút và chỉ cho phép các phương tiện dưới 14 tấn lưu thông.

Theo thiết kế, độ dốc lớn nhất của cầu vào khoảng 6,1% ở phía tỉnh Shimane – vị trí thường xuất hiện trong các bức ảnh lan truyền trên mạng. Ở phía còn lại, độ dốc dễ chịu hơn, khoảng 5,1%.

Một số góc chụp khiến cây cầu như dựng đứng lên trời (Ảnh: Sina).

Nhiều hình ảnh về cây cầu được chụp bằng ống kính tele (ống kính nhiếp ảnh có tiêu cự dài), khiến độ dốc trông lớn hơn thực tế.

Tuy vậy, Eshima Ohashi vẫn được đánh giá là khá dốc, đòi hỏi người điều khiển phương tiện phải cẩn trọng, đặc biệt vào mùa đông khi mặt cầu có thể bị phủ băng tuyết.

Trên các diễn đàn trực tuyến, không ít người bày tỏ sự e ngại trước vẻ ngoài đáng sợ của cây cầu.

"Một trong những cơn ác mộng lặp đi lặp lại của tôi là những cây cầu trông như thế này”, “Chỉ nhìn ảnh thôi cũng khiến tôi rùng mình. Tôi sợ độ cao, chắc chắn sẽ không dám đi qua cây cầu đó” - một số người bình luận.

Cây cầu được xây cao để phương tiện phía dưới lưu thông (Ảnh: obnews).

Với thiết kế độc đáo, cây cầu trở thành điểm đến thu hút du khách. Ngoài việc di chuyển bằng ô tô, du khách có thể đi bộ hoặc đạp xe qua cầu để trải nghiệm trực tiếp. Đây cũng là địa điểm lý tưởng để chụp ảnh, đặc biệt trong những ngày thời tiết quang đãng.

Tại khu vực này còn được trang bị kính viễn vọng và ống nhòm, giúp du khách có thể phóng tầm mắt ngắm toàn cảnh hồ Nakaumi rộng lớn.

Sự kết hợp giữa thiết kế kỹ thuật độc đáo và hiệu ứng thị giác đặc biệt đã khiến Eshima Ohashi trở thành một trong những cây cầu nổi tiếng nhất Nhật Bản - nơi vừa thách thức cảm giác của người tham gia giao thông, vừa mang đến trải nghiệm thú vị cho du khách.