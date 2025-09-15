Video
video cùng chuyên mục

Nhập làn bất cẩn, chiếc SUV bị đâm móp đuôi

Chưa đủ khoảng trống, chưa nhận được tín hiệu nhường đường, nhưng tài xế vẫn đánh lái cho chiếc Volvo nhập làn bên trái, dẫn tới việc bị xe phía sau đâm mạnh vào đuôi.
Đọc thêm : Nhập làn bất cẩn, chiếc SUV tiền tỷ bị xe phía sau húc đuôi