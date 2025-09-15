Nhập làn bất cẩn, chiếc SUV tiền tỷ bị xe phía sau húc đuôi

Tình huống được cho là diễn ra vào ngày 15/9 trên đường Võ Văn Kiệt (Hà Nội).

Hình ảnh do camera hành trình của một ô tô lưu thông trên đường vào thời điểm đó cho thấy chiếc Volvo đã bật đèn xi-nhan để xin nhập làn bên trái. Tuy nhiên, do đường đông, khoảng trống không đủ, nên đã xảy ra va chạm với tiếng "cộp" khá lớn, nhiều khả năng là khiến xe bị móp đuôi.

Nhập làn bất cẩn, chiếc SUV bị đâm móp đuôi (Nguồn video: OFFB).

Về kỹ năng lái xe, dù là trong đô thị hay trên đường cao tốc, quốc lộ, khi muốn chuyển làn, nhập làn, tài xế cần bật đèn xi-nhan và quan sát, nếu có đủ khoảng trống an toàn và xe phía sau đã giảm tốc độ để nhường thì mới bắt đầu đánh lái để chuyển làn, vẫn phải liên tục quan sát và kiểm soát tốc độ để tránh xảy ra va chạm.

"Đó là gặp xe con, chứ nếu phía sau là xe tải, xe container thì không biết sẽ ra sao. Hy vọng va chạm này là bài học đủ để bác tài xem lại cách nhập làn của mình. Đường đông, các xe đi chậm mà va chạm đã nghe cái "cộp" như vậy, nếu trên cao tốc thì chắc dồn toa thêm vài xe nữa, không chỉ hại mình mà còn hại nhiều người khác, gây ùn tắc giao thông", tài khoản Quang Đức bình luận sau khi xem video được chia sẻ trên mạng xã hội.

Nick Anh Quân bổ sung: "Bác tài chuyển làn quá ẩu và quá vội. Có được nhường đường và có đủ khoảng trống thì cũng chuyển từ từ thôi chứ rẽ ngoặt sang như vậy thì xe nào mà tránh kịp? Đằng này xe phía trước còn chưa qua hết, xe phía sau chưa nhường mà bác đã đánh lái tạt sang thì là "cướp đường" chứ đâu phải xin đường".

Theo video ghi lại, chiếc Volvo là phiên bản XC60 có giá niêm yết mới trên 2 tỷ đồng. Đời 2025 đang được phân phối tại Việt Nam với bản Ultra là 2,279 tỷ đồng và bản Recharge (PHEV) giá 2,750 tỷ đồng.