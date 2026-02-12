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"Nhân viên" siêu đáng yêu, hút khách đến tham quan tại Eco Safari

Chuột lang nước được xem là em "nhân viên" siêu đáng yêu và hút khách nhất ở Eco Safari rộng hơn 10ha toạ lạc tại Cần Thơ.
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