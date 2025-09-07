Video
video cùng chuyên mục

Nhân viên kiểm lâm bình tĩnh khi đối mặt trực tiếp với sư tử

Một con sư tử đực trẻ tuổi đã tò mò tiếp cận nhân viên kiểm lâm đang ngồi trên chiếc xe chở du khách tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên Kruger, Nam Phi.
