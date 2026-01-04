Video
Nhân viên cứu hộ nắm tóc để giải cứu cô gái muốn nhảy lầu tự sát

Nhân viên cứu hộ đã âm thầm tiếp cận từ phía sau rồi nắm chặt vào mái tóc dài của cô gái để ngăn cô này không nhảy xuống phía dưới.
