Nhầm chân ga, người phụ nữ lao thẳng xe ô tô xuống sông

Một phụ nữ 64 tuổi, do nhầm chân ga thay vì chân phanh, nên đã lao thẳng chiếc SUV hiệu Mercedes-Benz xuống sông. Sự việc xảy ra ở New Jersey (Mỹ) khi chiếc SUV vừa ra khỏi cửa hàng rửa xe ở bên bờ sông Hackensack. May mắn không có ai bị thương nghiêm trọng sau vụ việc.