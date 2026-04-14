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Nhà thờ Tân Định khiến du khách nước ngoài xuýt xoa

Nhà thờ Tân Định gây sốt mạng với sắc hồng nổi bật, thu hút đông đảo du khách quốc tế đến check-in.
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