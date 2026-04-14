Khách Tây bay hàng ngàn cây số, xuýt xoa trước “nhà thờ hồng” ở TPHCM

Du khách quốc tế mê mẩn “nhà thờ hồng”

“Đây là điểm đến mơ ước của những cô nàng yêu búp bê Barbie”, một du khách nước ngoài ví von khi lần đầu đứng trước nhà thờ Tân Định.

Cách gọi nửa đùa nửa thật này nhanh chóng lan rộng trên mạng xã hội, góp phần đưa công trình tôn giáo hơn 150 năm tuổi trở thành một trong những điểm check-in nổi bật nhất tại TPHCM trong thời gian qua.

Hàng loạt video ghi lại phản ứng của du khách khi lần đầu nhìn thấy nhà thờ màu hồng nổi bật giữa khu phố trung tâm được chia sẻ.

Trong một video, chị Maria Paolucci (du khách Ý) cùng hai người bạn không giấu được sự phấn khích khi lần đầu nhìn thấy công trình.

Nhà thờ Tân Định khiến du khách nước ngoài xuýt xoa (Video: TikTok @mariapaolucci94).

Cả 3 liên tục xuýt xoa, trong khi phần chú thích bằng tiếng Ý gọi đây là “nhà thờ Barbie”, nhận xét nơi này “trông như bước ra từ một bộ phim”. Nữ du khách cũng nhiều lần thốt lên: “Đẹp quá. Tuyệt đẹp. Còn đẹp hơn nữa”.

Bên dưới phần bình luận, nhiều người bày tỏ sự thích thú. Một tài khoản viết: “Nếu biết trước thì tôi đã tổ chức lễ cưới ở đó rồi”. Người khác hài hước: “Chúng ta cùng đến đó kết hôn nhé. Nếu họ dựng vòng hoa như trong phim Barbie, tôi sẽ ở đó mãi mãi”.

Angel - du khách đến từ Australia - chia sẻ trải nghiệm chi tiết sau chuyến ghé thăm: “Nếu bạn đến nhà thờ hồng nổi tiếng ở TPHCM, có rất nhiều cách để tận hưởng vẻ đẹp nơi này. Bạn có thể đứng từ xa để ngắm toàn cảnh, bước vào bên trong để khám phá chi tiết kiến trúc, hoặc chọn góc chụp từ quán cà phê đối diện”.

Cô cũng gợi ý: “Hãy thử cà phê dừa tại quán đối diện, sau đó lên tầng thượng để có góc chụp hoàn hảo. Và đừng bỏ lỡ nhà thờ vào ban đêm, khi được thắp sáng, nơi đây trở nên lung linh hơn rất nhiều”.

Du khách check-in tại nhà thờ Tân Định (Ảnh: @____dess).

Không chỉ gây sốt trên mạng xã hội, nhà thờ Tân Định còn được Condé Nast Traveler - tạp chí du lịch danh tiếng của Mỹ - giới thiệu là một trong 10 công trình màu hồng ấn tượng trên thế giới. Điều này càng khiến lượng du khách quốc tế tìm đến địa điểm này ngày một tăng, đặc biệt là giới trẻ yêu thích chụp ảnh.

Một nữ du khách có tài khoản Krispooh nhận xét: “Nhà thờ trông giống như một lâu đài trong phim Disney”.

“Tôi không phải là người thích màu hồng, nhưng nơi này khiến tôi thay đổi suy nghĩ”, một người khác nhận xét.

Dù mỗi người có một cách liên tưởng khác nhau, điểm chung là sự ấn tượng trước gam màu hiếm có và kiến trúc độc đáo của công trình.

Nhà thờ Tân Định nhìn từ trên cao nổi bật với màu hồng rực rỡ (Ảnh: Nam Anh).

Dấu ấn kiến trúc ở TPHCM

Nhà thờ Tân Định được xây dựng vào năm 1870, là một trong những nhà thờ Công giáo lâu đời nhất tại TPHCM, nằm ngay trên trục đường Hai Bà Trưng, gần trung tâm TPHCM.

Công trình mang phong cách kiến trúc Romanesque kết hợp Gothic, nổi bật với những chi tiết vòm cong, tháp chuông cao và hoa văn tinh xảo. Tuy nhiên, điểm khiến nơi đây trở nên khác biệt chính là lớp sơn màu hồng đặc trưng.

Cách phối màu khiến nhà thờ Tân Định nổi bật, thu hút du khách check-in (Ảnh: Nam Anh).

Màu hồng hiện tại được sơn lại qua nhiều lần trùng tu, nhưng vẫn giữ được tinh thần ban đầu của công trình. Sự phối hợp giữa màu hồng chủ đạo và các chi tiết trắng tạo nên vẻ ngoài vừa cổ điển, vừa nổi bật giữa không gian đô thị.

Không chỉ thu hút bởi ngoại thất, nội thất nhà thờ cũng gây ấn tượng với hệ thống cột, trần và các ô cửa kính màu mang đậm dấu ấn châu Âu. Tuy nhiên, du khách khi vào tham quan cần tuân thủ quy định về trang phục và giữ trật tự, bởi đây vẫn là một không gian sinh hoạt tôn giáo.

Chính sự giao thoa giữa giá trị lịch sử, kiến trúc và yếu tố thị giác đã giúp nhà thờ Tân Định trở thành biểu tượng mới trong bản đồ du lịch thành phố.

Bí kíp “săn ảnh nhà thờ hồng”

Cùng với sự nổi tiếng của nhà thờ, khu vực xung quanh cũng dần hình thành “hệ sinh thái check-in” phục vụ du khách. Trong đó, những quán cà phê đối diện nhà thờ trở thành điểm dừng chân quen thuộc.

Một trong những địa chỉ được nhắc đến nhiều là Cộng Cà Phê. Từ tầng thượng của quán, du khách có thể dễ dàng bắt trọn khung hình toàn cảnh nhà thờ với góc nhìn từ trên cao. Đây được xem là “tọa độ vàng” cho những bức ảnh mang tính biểu tượng.

Ngoài ra, khu vực góc đường Đinh Công Tráng - Hai Bà Trưng cũng là điểm chụp được nhiều người lựa chọn. Tại đây, du khách có thể lấy trọn mặt tiền nhà thờ vào khung hình, đặc biệt đẹp vào buổi sáng khi ánh sáng chiếu trực diện.

Một địa điểm khác là Ola Hale - nhà hàng có không gian mở, cho phép nhìn thẳng ra nhà thờ. Dù không chuyên về cà phê, nơi này vẫn được nhiều bạn trẻ ghé qua để “săn ảnh”.

Về thời điểm chụp, nhiều du khách có kinh nghiệm cho rằng buổi sáng sớm là lý tưởng nhất. Lúc này, ánh sáng dịu, ít bóng đổ và lượng xe cộ chưa quá đông, giúp việc chụp ảnh thuận lợi hơn. Buổi chiều muộn cũng là lựa chọn tốt khi ánh nắng vàng tạo hiệu ứng ấm áp cho khung hình.

Khung cảnh bên ngoài nhà thờ Tân Định về đêm (Ảnh: Nam Anh).

Đặc biệt, khung cảnh nhà thờ về đêm mang một vẻ đẹp hoàn toàn khác. Khi hệ thống đèn được bật sáng, công trình trở nên nổi bật giữa không gian xung quanh, tạo nên những bức ảnh lung linh, khác biệt so với ban ngày.

Tuy nhiên, một số du khách cũng lưu ý rằng khu vực trước nhà thờ là tuyến đường đông xe, việc chụp ảnh cần chú ý an toàn. Ngoài ra, nên tránh đứng giữa đường hoặc gây cản trở giao thông.