Video
video cùng chuyên mục

Nhà hàng cho phép chó cưng của khách dùng bữa ở bàn ăn gây tranh cãi

Một nhà hàng ở Bangkok (Thái Lan) gây tranh cãi khi cho phép chó cưng của khách được dùng bữa cùng bàn. Điều này gây ra nhiều chỉ trích về vấn đề vệ sinh.
Đọc thêm : Nhà hàng cho phép chó cưng của khách dùng bữa ở bàn ăn gây tranh cãi