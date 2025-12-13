Video
Nguyễn Thị Oanh giành HCV chạy 5.000m ở SEA Games 33

Với thành tích 16 phút 27 giây 14, Nguyễn Thị Oanh giành HCV chạy 5.000m nữ ở SEA Games 33.
