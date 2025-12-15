Video
video cùng chuyên mục

Nguyễn Thị Oanh đi vào lịch sử SEA Games, giành HCV cự ly chạy 10.000m nữ

Nguyễn Thị Oanh và Lê Thị Tuyết đã bứt phá mạnh khi cuộc đua trôi qua được hơn một nửa. Hai vận động viên Việt Nam độc diễn ở nhóm đầu và giành HCV, HCB.
Đọc thêm : Cạnh tranh với Thái Lan, điền kinh Việt Nam gây tiếng vang ở SEA Games 33