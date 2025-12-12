Video
video cùng chuyên mục

Nguyễn Thị Ngọc giành HCV 400m nữ môn điền kinh

Nguyễn Thị Ngọc xuất phát tốt, liên tục dẫn đầu và tăng tốc mạnh mẽ để cán đích đầu tiên với thành tích 52 giây 74. Chân chạy Hà Tĩnh giúp điền kinh Việt Nam giành HCV.
