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Nguy cơ tai nạn giao thông vì người dân phơi thóc giữa đường

Hành động lấn chiếm lòng đường để phơi thóc của người dân làm tăng nguy cơ dẫn đến tai nạn cho người tham gia giao thông.
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