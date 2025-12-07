Video
Người trên ô tô mở cửa bất cẩn, xô ngã người đi xe máy

Người ngồi sau ô tô đã có tình huống mở cửa bất cẩn, xô ngã người đi xe máy cùng chiều.
