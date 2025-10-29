Video
Người trẻ lan tỏa văn hóa dân tộc tại "Tôi! Người Việt Nam"

Khán giả chia sẻ cảm xúc khi lan tỏa văn hóa dân tộc, cùng chung tinh thần hướng về người dân vùng lũ trong đêm nhạc "Tôi! Người Việt Nam".
