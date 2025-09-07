Video
Người phụ nữ vượt ẩu suýt xảy ra va chạm với xe tải

Người phụ nữ lấn sang làn đường ngược chiều để vượt đã phải phanh gấp để tránh va chạm với chiếc xe tải chuyển hướng trước mặt.
