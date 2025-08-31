Video
Người phụ nữ thoát chết may mắn trong tình huống khó ngờ

Chỉ vài giây sau khi người phụ nữ bước từ sân vào nhà, một tấm tôn lớn đã rơi xuống đúng vị trí người này đã đứng.
