Video
video cùng chuyên mục

Người phụ nữ thản nhiên đi bộ sang đường như chỗ không người

Bất chấp đoạn đường có đông phương tiện và tài xế đã bấm còi từ xa để cảnh báo, người phụ nữ vẫn thản nhiên đi bộ băng sang đường như chỗ không người.
Đọc thêm : Nổi bật tuần qua: Cặp đôi đi xe máy vác thanh sắt "hạ gục" người đi đường