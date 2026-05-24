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Người phụ nữ suýt mất mạng vì chạy đuổi theo chó nhà

Khi thấy chó nhà chạy ra đường, người phụ nữ đã cố gắng đuổi theo bất chấp việc chiếc xe container đang lao đến. May mắn tài xế chiếc container đã kịp thời phanh lại.
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