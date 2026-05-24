Nổi bật tuần qua: Ô tô vượt đèn đỏ gây tai nạn cho người đi xe máy

Ô tô vượt đèn đỏ tốc độ cao, gây tai nạn cho người đi xe máy

Dù đèn đỏ vẫn còn khoảng 3 giây, chiếc ô tô vẫn lao vọt qua ngã tư với tốc độ cao, gây ra tai nạn cho một người đi xe máy đúng luật.

Tình huống giao thông xảy ra trên địa bàn phường Tân Thành, TPHCM.

Ô tô vượt đèn đỏ tốc độ cao, gây tai nạn cho người đi xe máy (Video: Otosaigon).

Người đi xe máy gặp nạn vì sang đường ẩu

Người điều khiển xe máy di chuyển ở làn trong đã bất ngờ chuyển hướng sang đường mà không quan sát, khiến tài xế chiếc xe khách đi đến từ phía sau không kịp xử lý, dẫn đến tai nạn.

Người đi xe máy gặp nạn vì sang đường ẩu (Video: Cục Cảnh sát giao thông).

Người phụ nữ suýt mất mạng vì chạy đuổi theo chó nhà

Khi thấy chó nhà chạy ra đường, người phụ nữ đã cố gắng đuổi theo bất chấp việc chiếc xe container đang lao đến. May mắn tài xế chiếc container đã kịp thời phanh lại, giúp tránh được một vụ tai nạn nghiêm trọng.

Người phụ nữ suýt mất mạng vì chạy đuổi theo chó nhà (Video: OFFB).

Xe tải quay đầu ẩu, tông văng người đi xe máy

Tài xế chiếc xe tải đã có tình huống quay đầu ẩu, mở rộng cua ôm hết làn đường đối diện, nên đã tông trúng người đi xe máy ở phía ngược chiều.

Hậu quả cả chiếc xe tải lẫn người đi xe máy đều bị rơi xuống ao ven đường.

Tình huống giao thông xảy ra trên quốc lộ 10, đoạn qua thành phố Hải Phòng.

Xe tải quay đầu ẩu, tông văng người đi xe máy (Video: Otosaigon).

Tài xế nhận bài học đáng nhớ vì chạy xe kiểu khôn lỏi

Hai tài xế lấn sang làn ngược chiều để vượt lên đoạn đường ùn tắc đã phải nhận bài học đáng nhớ, khi bị chiếc xe container ép phải đi lùi để quay trở về đúng làn đường của mình.

Tài xế nhận bài học đáng nhớ vì chạy xe kiểu khôn lỏi (Video: Vũ Mạnh Hà).

Nữ tài xế bất cẩn lái xe khi chưa đóng cửa

Nữ tài xế mở cửa sau của xe để cất dù, nhưng lại quên không đóng cửa lại, vẫn tiếp tục lùi xe ra khỏi cổng. Chỉ đến khi cửa xe quẹt trúng cổng nhà, người này mới nhận ra sai lầm của mình.

Nữ tài xế bất cẩn lái xe khi chưa đóng cửa (Video: Otofun).

Xe bán tải lao xuống vực vì mất lái trên đường đèo trơn trượt

Chiếc xe bán tải dường như bị mất lái khi đi qua khúc đường cong trên đèo trơn trượt, khiến chiếc xe bị lao xuống vực. Tình huống giao thông là lời cảnh báo cho các tài xế khi di chuyển trên những đoạn đường đèo quanh co trong điều kiện ẩm ướt.

Xe bán tải lao xuống vực vì mất lái trên đường đèo trơn trượt (Video: OFFB).

Thanh niên đạp xe bám sát đuôi container để… tránh gió

Nam thanh niên đi xe đạp bám sát phía sau đuôi xe container để tránh gió. Tuy nhiên, hành động này tiềm ẩn nhiều nguy cơ dẫn đến tai nạn nguy hiểm trong trường hợp tài xế xe container phải phanh gấp vì một lý do nào đó.

Thanh niên đạp xe bám sát đuôi container để… tránh gió (Video: Giao thông văn minh).

Tài xế thản nhiên đậu xe giữa đường gây bức xúc

Tài xế chiếc xe Mercedes-Benz đã thản nhiên đậu xe giữa đường, sau đó rời khỏi xe, bất chấp việc có phương tiện khác đang đi ngay sau, khiến nhiều người chứng kiến bức xúc.

Tình huống giao thông xảy ra trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Tài xế thản nhiên đậu xe giữa đường gây bức xúc (Video: Văn hóa giao thông).

Xe tải bị nghiêng vì chở nặng, nhiều người đi xe máy vẫn liều lĩnh vượt qua

Chiếc xe tải chở hàng nặng đến mức bị nghiêng hẳn sang một bên, khiến xe không thể tiếp tục di chuyển. Dù vậy, nhiều người đi xe máy vẫn liều lĩnh vượt qua chiếc xe tải này, bất chấp nguy cơ xe có thể bị đổ dẫn đến tai nạn nghiêm trọng.

Xe tải bị nghiêng vì chở nặng, nhiều người đi xe máy vẫn liều lĩnh vượt qua (Video: OFFB).

Người phụ nữ chuyển hướng bất cẩn gây tai nạn

Người phụ nữ đi xe máy chuyển hướng thiếu quan sát, gây ra tai nạn cho người đi cùng chiều.

Điều đáng nói, người này chuyển hướng mà không bật đèn xi-nhan, mở góc cua quá rộng khiến người đi sau không hiểu ý, dẫn đến va chạm.