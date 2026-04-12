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Người phụ nữ suýt gặp nạn vì sang đường như chỗ không người

Người phụ nữ đi xe máy điện bất ngờ chuyển hướng sang đường mà không quan sát phía sau, buộc tài xế chiếc xe đi cùng chiều phải phanh gấp để tránh xảy ra va chạm.
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