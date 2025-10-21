Video
video cùng chuyên mục

Người phụ nữ ở Phú Thọ kể lại phút đối mặt rắn dài hơn 1m bò trong bếp

Vừa bước vào bếp chuẩn bị nấu cơm, chị Sơn hốt hoảng khi thấy một con rắn dài hơn 1m đang bò trên tường rồi bất ngờ rơi xuống đất nơi chị đứng.
