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Người phụ nữ kể sự việc vô cớ bị xúc phạm, hành hung

Liên quan vụ người đàn ông tấn công bà lão tại quán ăn ở Gia Lai, nạn nhân cho biết bị đối tượng đáng tuổi con chửi bới, phun nước bọt vào mặt rồi hành hung.
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