Người phụ nữ gây tai nạn vì không làm chủ tốc độ khi vào cua

Người phụ nữ không giảm tốc độ khi vào cua nên dẫn đến mất lái, lao thẳng vào một ngôi nhà bên đường.
