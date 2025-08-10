Video
video cùng chuyên mục

Người phụ nữ dùng mái chèo xua đuổi cá sấu bơi về phía mình

Một người phụ nữ sống tại bang Florida, Mỹ, trong khi đang chèo thuyền đã lâm vào tình thế nguy hiểm khi một con cá sấu mõm ngắm bơi về phía bà.
