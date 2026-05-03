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Người phụ nữ đi ngược chiều, suýt lao vào xe tải

Dù đường vắng và có thể quan sát được chiếc xe tải từ xa, người phụ nữ vẫn bất chấp nguy hiểm đi vào làn ngược chiều, suýt dẫn đến tai nạn đối đầu.
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