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Người phụ nữ có kiểu vượt xe khiến tài xế phải bất ngờ

Thay vì lấn sang làn đường ngược chiều để vượt, người phụ nữ đi xe máy đã chạy hẳn vào bên trong đường của trạm xăng để vượt, khiến tài xế xe đi phía sau phải bất ngờ.
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