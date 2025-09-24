Video
Người phụ nữ bị tát bay kính khi giúp cụ ông 80 tuổi qua đường

Một đoạn video ở Trung Quốc ghi lại cảnh tượng một phụ nữ tốt bụng xuống xe giúp cụ ông mang vác nặng sang đường thì bất ngờ bị chính ông tát mạnh vào mặt.
