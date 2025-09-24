Trung Quốc: Giúp cụ ông sang đường, người phụ nữ nhận cú tát trời giáng

Theo South China Morning Post, sự việc xảy ra vào khoảng chiều tối 12/9 tại thành phố Lan Châu, tỉnh Cam Túc (Trung Quốc).

Khi đó, một cụ ông khoảng 70-80 tuổi đang cố gắng băng qua con đường đông đúc, tay xách hai túi nặng, bước đi loạng choạng. Do ông không đi trên vạch qua đường, nhiều ô tô không nhường, thậm chí đi sát khiến việc di chuyển trở nên nguy hiểm.

Người phụ nữ bị tát bay kính khi giúp cụ ông 80 tuổi qua đường (Video: Reflex World).

Chứng kiến cảnh này, một phụ nữ ngồi ghế phụ phía trước ô tô đã nhanh chóng xuống xe, chạy tới đỡ cụ ông bằng tay trái, đồng thời vẫy tay phải ra hiệu cho các phương tiện nhìn thấy. Nhưng bất ngờ, cụ ông quay lại và tát thẳng vào mặt cô. Cú tát mạnh đến mức làm kính của người phụ nữ văng ra.

Sau khi nhặt lại kính trong trạng thái bàng hoàng, cô chỉ biết nhìn ông cụ rồi quay về xe. Vợ chồng cô sau đó đã báo cảnh sát. Cơ quan chức năng đã tìm ra cụ ông và yêu cầu ông phải xin lỗi.

Người phụ nữ bị tát khi vừa giúp cụ ông sang đường (Ảnh: Chụp màn hình).

Sự việc ngay lập tức gây tranh luận dữ dội trên mạng xã hội Trung Quốc. Một người bình luận: “Chúng ta nên an ủi người phụ nữ này. Tôi cảm nhận được nỗi buồn của cô ấy khi bị chính người mình giúp tát”. Một ý kiến khác lo ngại: “Cái tát này sẽ khiến những người cần giúp đỡ không còn nhận được sự hỗ trợ kịp thời”.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến bênh vực cụ ông: “Có thể ông nghĩ mình bị kẻ xấu tiếp cận vì người phụ nữ đến quá bất ngờ”.

Đây không phải lần đầu tiên người tốt bị hiểu lầm ở Trung Quốc. Tháng 5 vừa qua, cũng tại Cam Túc, một phụ nữ giúp cụ ông trong khu dân cư thì bị gia đình ông vu oan đã làm ông ngã. Nhờ camera giám sát, cô được minh oan nhưng phải hứng chịu bạo lực mạng, dẫn đến trầm cảm.