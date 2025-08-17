Video
video cùng chuyên mục

Người phụ nữ bất ngờ bị bò hoang tấn công, giẫm đạp dữ dội

Video do camera giám sát ghi lại tại thành phố Anand, Ấn Độ, cho thấy người phụ nữ đang đi bộ trên đường bất ngờ bị con bò lao đến từ phía sau dùng sừng xô ngã.
