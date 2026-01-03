Video
video cùng chuyên mục

Người phụ nữ 5 lần mổ, giờ đối mặt phẫu thuật não trong cảnh túng quẫn

Suốt 24 năm chống chọi bệnh tật, 5 lần lên bàn mổ, nay bà Tòng Thị Chiến (Điện Biên) lại đối diện phẫu thuật sinh tử lần thứ 6 trong cảnh kiệt quệ.
