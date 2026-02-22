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Người nhái lặn xuyên đêm tìm 6 nạn nhân mất tích vụ lật tàu ở hồ Thác Bà

Đêm 21, rạng sáng 22/2, khoảng 500 người được huy động để tham gia tìm kiếm 6 nạn nhân mất tích trong vụ lật tàu ở hồ Thác Bà.
Đọc thêm : Thợ lặn kể quá trình tìm kiếm 6 người mất tích do lật tàu ở hồ Thác Bà