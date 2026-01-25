Video
Người ngồi trên ô tô mở cửa bất cẩn, hất ngã xe máy

Người ngồi sau xe ô tô mở cửa mà không quan sát, hất ngã một người phụ nữ đi xe máy cùng chiều.
