Người mẹ ở Hà Nội và con gái Pháp sau 31 năm: "Ngàn lần xin lỗi con"

Hơn 30 năm dằn vặt và day dứt, người mẹ công nhân môi trường ở Hà Nội cuối cùng cũng được nghe tiếng của cô con gái bà ngày nhớ đêm mong.
