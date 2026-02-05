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Người mẫu bị ngã xuống sông khi chụp ảnh ở Tam Cốc

Trong lúc đứng trên thuyền chụp ảnh ở Khu du lịch Tam Cốc, một cô gái bị ngã xuống sông ướt hết người giữa tiết trời lạnh giá.
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