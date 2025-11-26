Video
video cùng chuyên mục

Người Lâm Đồng bốc hàng xuyên đêm đi Đắk Lắk giúp bà con

Tại điểm tập kết ở Bình Thuận cũ (nay thuộc tỉnh Lâm Đồng), nhiều mạnh thường quân tới gửi hàng hóa, quần áo mới cho kịp chuyến xe cứu trợ tới Đắk Lắk.
Đọc thêm : Bà con ở Đắk Lắk nhận "món đồ của phụ nữ", cán bộ vừa đưa vừa cười tủm tỉm