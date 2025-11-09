Video
video cùng chuyên mục

Người lái xe lôi gặp nạn vì chở hàng quá nặng

Người đàn ông điều khiển xe lôi chở trái cây lên dốc, nhưng do hàng phía sau quá nặng đã khiến chiếc xe máy bị nhấc bổng. Sự việc may mắn không gây ra hậu quả nghiêm trọng.
