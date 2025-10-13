Video
Người Israel reo hò, chờ khoảnh khắc con tin được trả tự do

Rất đông người dân Israel đã tập trung tại quảng trường ở thủ đô Tel Aviv sáng 13/10 để chờ đợi khoảnh khắc Hamas trao trả các con tin bị bắt giam hơn 2 năm qua.
